Играли в волейбол при извержении вулкана! Невероятные кадры из Исландии

Ох и отчаянные люди эти исландцы! Местные спортсмены воспользовались извержением вулкана Фаградалсфьядль, который не проявлял активность более 900 лет, чтобы сыграть рядом с ним в волейбол. Ранее очаровательную волейболистку оригинально поздравили с днем рождения.

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Экстремальное видео на фоне вулкана, который проснулся недалеко от Рейкьявика, выложила Тельма Гретасдоттир. Девушка играла в волейбол за команду американского университета Сан-Хосе.

"Горячий челлендж с классными людьми и морозом -12 градусов!", – подписано видео Тельмы, на котором компания перебрасывает мячик в опасной близости от извергающейся лавы.

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А среди отмеченных игроков оказалась Йона Вигфусдоттир из клуба "Хильте/Хальмстад", а также волейболисты сборной Исландии Сигтор Хельгасон и Кари Хлинссон, выступавшие на чемпионате Европы 2019 года.

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Кстати, ранееголодные ученые пожарили сосиски на извергающемся вулкане.

Видео: Icelandic Meteorological Office – IMO

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