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Охолодила пружне тіло у водоспаді: фото спокусливої української волейболістки

13 квітня, 09:55

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Українська волейболістка Людмила Осачук показала архівні фото в сексуальному купальнику біля водоспаду і розповіла, як сумує за теплом і літом

Довгонога українська волейболістка Людмила Осачук сумує за літом. Поки за вікном похмуро і зривається дощ, красуня з Луцька піднімає настрій собі і своїм шанувальникам гарячими кадрами з особистої колекції. На них дівчина позує біля підніжжя водоспаду у сексуальному чорному купальнику, який підкреслює її фігуру.

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"Піднімаємо архіви. А якщо чесно просто хочеться вже літа", – підписала фото в чорному купальнику на своїй сторінці в Instagram Людмила.

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Нагадаємо, що одна з найкрасивіших волейболісток чемпіонату України Осачук виступає за волейбольну команду Суперліги з Луцька Волинь-Університет-ОДЮСШ на позиції догравальниці. Ставала срібним призером чемпіонату і двічі отримувала бронзові нагороди.

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Раніше ми також писали, що пишногрудій волейболістці роблять пропозиції на пляжі. Карколомна бунтарка Кайла Сіммонс перебралася до сонячної Каліфорнії.

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Також ми розповідали, як грали в волейбол при виверженні вулкана! Дивіться неймовірні кадри з Ісландії.

Відео: Instagram

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волейбол купальник волейболістка Людмила Осачук
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