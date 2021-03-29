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Грали в волейбол при виверженні вулкана! Неймовірні кадри з Ісландії

29 березня, 20:50

Олена Павлова Олена Павлова

Гравці національної збірної кидали м'яч при -12 біля лави

Ох і відчайдушні люди ці ісландці! Місцеві спортсмени скористалися виверженням вулкана Фаградалсфьядль, який не виявляв активність понад 900 років, щоб зіграти поруч із ним у волейбол. Раніше чарівну волейболістку оригінально привітали з днем народження.

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Екстремальне відео на тлі вулкана, який прокинувся недалеко від Рейк'явіка, виклала Тельма Гретасдоттір. Дівчина грала у волейбол за команду американського університету Сан-Хосе.

"Гарячий челлендж з класними людьми і морозом -12 градусів!", – підписано відео Тельми, на якому компанія перекидає м'яч в небезпечній близькості від лави.

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А серед відзначених гравців опинилася Йона Вігфусдоттір із клубу "Хільте/Хальмстад", а також волейболісти збірної Ісландії Сігтор Хельгасон і Карі Хлінссон, які виступали на чемпіонаті Європи 2019 року.

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До речі, раніше голодні вчені засмажили сосиски на вулкані, що вивергався.

Відео: Icelandic Meteorological Office – IMO

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Ісландія вулкан волейбол виверження волейболістка
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