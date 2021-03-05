"Ботокс вже не допоможе": чарівну волейболістку оригінально привітали з днем народження

Одна з найчарівніших спортсменок Казахстану Тетяна Дем'янова з розмахом відсвяткувала 25-річчя. Дівчина поділилася своїми фото в соцмережах.

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Подруги з гумором підійшли до свята іменинниці і замовили багато різних кульок з кумедними написами: "Ботокс вже не допоможе", "На рік ближче до пенсії", "Відьми не старіють".

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Дівчина почала займатися волейболом в дев'ятирічному віці, коли її родина переїхала жити в Костанай. У секцію волейболу Тетяну привела мама.

Цікаво, що Тетяна поєднує професійну кар'єру в волейболі, із заняттями з тайського боксу. Єдиноборствами красуня захопилася під час відпустки і займається ними для самооборони, а найкращим боксером вважає Флойда Мейвезера.

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