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Не уроните челюсть! Велосипедистка показала горячую тренировку для ягодиц

12 мая, 20:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

Сексуальная велосипедистка, ушедшая в модельный бизнес, показала, как достигает идеальных форм. Девушка не забывает о физических упражнениях даже на отдыхе

Люсия Яворчекова

Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

Бывшая словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова не забывает следить за своей фигурой даже во время отдыха. Девушка отдыхает в Мексике на побережье Карибского моря, но даже там нашла для себя занятие. Красотка показала видео, как занимается в спортзале под открытым небом.

Под видео Люсия призывает своих подписчиц повторять за ней, если они тоже хотят иметь такую же фигуру. "Хочешь горячее тело? Получите персик с моей самой любимой тренировкой для ягодиц", – пишет спортсменка.

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