Если я умру, кровь на ваших руках, с*ки: самая красивая спортсменка Украины

Знаменитая прыгунья в высоту Юлия Левченко назвала напавших на нас россиян и помогающих им белорусов словом, начинающимся на ту же букву, что и сволочи

Левченко: есть с*ки, а есть с*ки вторые / Фото: Коллаж: Сегодня

Победительница командного чемпионата Европы в прыжках в высоту, секс-символ украинского спорта Юлия Левченко во время полномасштабного вторжения агрессора в Украину пребывает в Киеве. Не выбирая выражения, 24-летняя уроженка Бахмута Донецкой области обратилась к россиянам и белорусам.

"Еще раз, кто не понял! У нас война! На нас напала россия. С*ки! Как вы могли! Как вы можете убивать нас? Я в Киеве и поверьте, тут все видно! беларусь помогает россии доставлять технику. С*ки вторые!"

"Если я умру и моя семья, кровь на ваших руках! Наша украинская армия защищает нас как может! Молимся", – написала Юлия Левченко.

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Юлия Левченко / Фото: AFP

Юлия Левченко / Фото: Reuters

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Ранее мы писали, что Путин перестал быть президентом! Пока рашистского диктатора лишили должности в международной федерации дзюдо, но скоро его свергнут и в РФ.

Был президент и нет президента / Фото: Коллаж: Сегодня

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