Если я умру, кровь на ваших руках, с*ки: самая красивая спортсменка Украины

Победительница командного чемпионата Европы в прыжках в высоту, секс-символ украинского спорта Юлия Левченко во время полномасштабного вторжения агрессора в Украину пребывает в Киеве. Не выбирая выражения, 24-летняя уроженка Бахмута Донецкой области обратилась к россиянам и белорусам.
"Еще раз, кто не понял! У нас война! На нас напала россия. С*ки! Как вы могли! Как вы можете убивать нас? Я в Киеве и поверьте, тут все видно! беларусь помогает россии доставлять технику. С*ки вторые!"
"Если я умру и моя семья, кровь на ваших руках! Наша украинская армия защищает нас как может! Молимся", – написала Юлия Левченко.
Далее по теме
Ранее мы писали, что Путин перестал быть президентом! Пока рашистского диктатора лишили должности в международной федерации дзюдо, но скоро его свергнут и в РФ.
Читайте также:
- "Мои мама и сестра под Киевом". Шевченко рассказал, что его родные в опасности
- Засунули язык в ж*пу от страха! Украинка жестко проехалась по спортсменам России и Беларуси
- Мы сейчас вас презираем! Украинка обратилась к спортсменам из России и Беларуси
- Я не сбежал и не прячусь – победа будет за нами! Украинский чемпион записал мощное видео
- "Стреляют уже четвертые сутки". Легенда Динамо оказался в центре российских бомбардировок