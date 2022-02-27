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"Мои мама и сестра под Киевом". Шевченко рассказал, что его родные в опасности

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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27 февраля, 13:56
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Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко не сидит сложа руки во время российской агрессии. Его родные находятся в зоне военных действий оккупантов
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Лучший футболист в истории Украины сейчас находится в Лондоне, где старается организовать помощь украинскому государству.

"Я нахожусь в Лондоне, но моя семья, мама, сестра, близкие, мой народ – все находятся в Украине, поэтому я сильно переживаю.

Мои мама и сестра под Киевом, все нормально, но то, что происходит – это ужас. Я хочу сказать слова поддержки и благодарности нашей украинской доблестной армии, президенту, нашим людям, которые защищают нашу страну сегодня, отстаивают наши интересы и делают все для того, чтобы мы выстояли.

Вы мои герои, я горжусь своей страной, горжусь своими людьми.

Я здесь, в Лондоне, тут происходит много протестов, мы общаемся здесь на уровне правительства, чтобы организовать помощь, которая необходима нашей армии, нашим людям, чтобы сделать все возможное", – сказал Шевченко в интервью ТСН.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

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Отметим, что Андрей Шевченко родился в селе Дворковщина в Киевской области.

Ранее супруга обладателя Золотого мяча-2004 и бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко Кристен Пазик выступила со словами поддержки украинскому народу.

Кристен Пазик: "Если Украина прекратит сражаться, не будет Украины"
Кристен Пазик: "Если Украина прекратит сражаться, не будет Украины" / Фото: Instagram

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