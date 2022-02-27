Мы сейчас вас презираем! Украинка обратилась к спортсменам из России и Беларуси

Победительница Европейских игр и призерка чемпионатов Европы по легкой атлетике Анна Рыжикова опубликовала эмоциональный пост в соцсетях.

Наша спортсменка обратилась к коллегам из России и Беларуси, которые никак не реагируют на военные действия в Украине.

"Весь мир объединился, чтоб помочь Украине, спасти нас от российской агрессии. Мы получаем невероятную поддержку от спортсменов из Европы и Америки...

Самое время российским и белорусским спортсменам объединиться и сделать хоть что-то! Обратного пути для вас уже нет, к миру, который был до войны, мы уже не вернемся!

Мы сейчас вас презираем и никогда не выйдем вместе на спортивную арену! Это ваш последний шанс! Проявите те качества, которыми спортсмены гордятся: смелость и решительность! Спасая нас, вы, возможно, спасете себя, свое будущее!

У вас забрали все соревнования, исключают из всех организаций, спорта для вас уже не будет, подумайте об этом и действуйте!" – написала Рыжикова в Instagram.