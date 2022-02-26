Путин – изверг! Легенда Динамо уверен в победе Украины

Война России с Украиной никого не оставила равнодушным. Высказался по этому поводу и легендарный динамовец Алексей Михайличенко.

Читайте также: Только украинцы остановят этих упырей – белорус из Динамо

"Друзья, дорогие украинцы. Приветствую вас.

Я сейчас нахожусь в центре Киева возле Национальной оперы Украины. Мне очень больно видеть, как эти варвары поступают с нашей страной, с нашим городом. Мне очень больно видеть, как мы живем. Но мы живем и будем жить.

Не дай нам бог жить в стране, напоминающей Россию. Не дай нам бог, чтобы такой изверг, как Путин, правил Украиной. Я горжусь нашей страной, нашей армией и людьми. Мы обязательно победим. Слава Украине", – сказал Алексей Михайличенко.