Владимир Кличко: Через час уже будет поздно

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко обратился ко всему миру с призывом действовать сейчас из-за вторжения войск РФ в Украину – потом будет уже поздно

Кличко - миру: Действовать надо сейчас / Фото: Коллаж: Сегодня

В разгар третьего дня полномасштабной войны агрессора против Украины Владимир Кличко рассказал миру о смертях гражданского населения нашей страны из-за обстрелов со стороны оккупантов. А также призвал мир действовать незамедлительно.

"Я Владимир Кличко. И я обращаюсь ко всему миру – остановить эту войну, которую начала Россия. Сегодня мирные жители были обстреляны ракетами. Гражданские были убиты после военной операции. Это происходит в центре Европы".

"Нет времени ждать, потому что это может привести к гуманитарной катастрофе. Вы должны действовать сейчас, чтобы остановить агрессию России со всем, что у вас есть сейчас. Через час или завтра может быть поздно. Пожалуйста, действуйте сейчас. Не ждите. Остановите эту войну", – сказал Кличко в Twitter.

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