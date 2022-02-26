Официально! Шведы послали Россию

Сборная Швеции отказалась играть с командой агрессора потенциальный матч плей-офф за выход на ЧМ-2022 – даже на нейтральной территории

Ибра - Путину: Пошел ты в аут / Фото: Коллаж: Сегодня

Шведы – с Украиной! Шведская сборная по футболу с легендарным Златаном Ибрагимовичем не будет играть с агрессором Россией потенциальный матч за попадание на мировое первенство, где бы он ни проходил.

"Мы призываем ФИФА отменить мартовские матчи отбора на чемпионат мира с участием России. Но независимо от решения ФИФА, мы не будем играть с Россией в марте. Нам трудно поверить, что ФИФА не последует нашему призыву", — заявил глава Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон.

"Я, как и все, надеюсь, что война закончится. Мысли мои и моей команды обращены к украинскому народу", – добавил главный тренер шведской сборной Янне Андерссон, которого цитирует инстаграм-аккаунт Шведского футбольного союза.

Златан Ибрагимович / Фото: AFP

Реклама

Напомним, 24 марта в полуфинале стыковых матчей за выход на ЧМ-2022 Россия должна была бы дома сыграть с Польшей, а 29 марта тоже дома – с победителем пары Швеция – Чехия.

Ранее играть с Россией отказалась Польша.