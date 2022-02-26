Сборная Польши отказалась играть с Россией в плей-офф ЧМ-2022

Польша отказалась играть с Россией в плей-офф ЧМ-2022. Стыковой поединок должен был состояться в России 24 марта. Также поляки намерены выступить с общей позицией со Швецией и Чехией

Футболисты сборной России / Фото: Reuters

В плей-офф ЧМ-2022 Польша должна была сыграть с Россией, а затем победитель этой пары выходит на лучшую команду из пары Швеция – Чехия.

"Нет больше слов, пора действовать! В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России. Это единственно правильное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы представить ФИФА общую позицию", – написал в Twitter президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

Напомним, ранее УЕФА лишил Санкт-Петербург принимать финал Лиги чемпионов.

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А еще УЕФА постановил, что российские клубы все свои еврокубковые домашние матчи должны проводить на нейтральных полях.

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