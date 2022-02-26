Сборная Польши отказалась играть с Россией в плей-офф ЧМ-2022

В плей-офф ЧМ-2022 Польша должна была сыграть с Россией, а затем победитель этой пары выходит на лучшую команду из пары Швеция – Чехия.
"Нет больше слов, пора действовать! В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России.
Это единственно правильное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы представить ФИФА общую позицию", – написал в Twitter президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.
Напомним, ранее УЕФА лишил Санкт-Петербург принимать финал Лиги чемпионов.
А еще УЕФА постановил, что российские клубы все свои еврокубковые домашние матчи должны проводить на нейтральных полях.
Далее по теме
Читайте также:
- В Балаклею движутся российские войска
- Как отличить украинскую технику от российской – это важно
- "Братский" сосед в "гости" зашел: реакция Беленюка на обстрел жилого дома в Киеве
- В Киеве метро переходит в режим бомбоубежища, перевозок не будет
- "Пи*да им скоро": под Николаевом ВСУ "положили" около 200 морпехов оккупантов