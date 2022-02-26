Офіційно! Шведи послали Росію під три чорти

Збірна Швеції відмовилася грати з командою агресора потенційний матч плей-оф за вихід на ЧС-2022 – навіть на нейтральній території

Ібра відправляє Путіна в аут / Фото: Колаж: Сьогодні

Шведи – з Україною! Шведська збірна з футболу з легендарним Златаном Ібрагімовичем не гратиме з агресором Росією потенційний матч за потрапляння на світову першість, де б він не відбувався.

"Ми закликаємо ФІФА скасувати березневі матчі відбору на чемпіонат світу за участю Росії. Але незалежно від рішення ФІФА, ми не гратимемо з Росією в березні. Нам важко повірити, що ФІФА не погодиться на наш заклик", – заявив глава Шведської футбольної спілки Карл- Ерік Нільсон.

"Я, як і всі, сподіваюся, що війна закінчиться. Думки мої та моєї команди звернені до українського народу", – додав головний тренер шведської збірної Янне Андерссон, якого цитує інстаграм-акаунт Шведської футбольної спілки.

Златан Ібрагімович / Фото: AFP

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Нагадаємо, 24 березня у півфіналі стикових матчів за вихід на ЧС-2022 Росія мала б удома зіграти з Польщею, а 29 березня теж удома – з переможцем пари Швеція – Чехія.

Раніше грати з Росією відмовилася Польща.