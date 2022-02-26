Збірна Польщі відмовилася грати з Росією у плей-оф ЧС-2022

У плей-оф ЧС-2022 Польща мала зіграти з Росією, а потім переможець цієї пари виходить на найкращу команду з пари Швеція – Чехія.
"Немає більше слів, настав час діяти! У зв'язку з ескалацією агресії Російської Федерації щодо України збірна Польщі не має наміру грати матч плей-оф проти Росії.
Це єдине правильне рішення. Ми ведемо переговори з федераціями Швеції та Чехії, щоб представити ФІФА спільну позицію", – написав у Twitter президент Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша.
Нагадаємо, раніше УЄФА позбавив Санкт-Петербург приймати фінал Ліги чемпіонів.
А ще УЄФА ухвалив, що російські клуби всі свої єврокубкові домашні матчі мають проводити на нейтральних полях.
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