Путін – нелюд! Легенда Динамо впевнений у перемозі України

Війна Росії із Україною нікого не залишила байдужим. Висловився із цього приводу і легендарний динамівець Олексій Михайличенко.

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"Друзі, дорогі українці. Вітаю вас.

Я зараз перебуваю у центрі Києва біля Національної опери України. Мені дуже боляче бачити, як ці варвари роблять з нашою країною, з нашим містом. Мені дуже боляче бачити, як ми живемо. Але ми живемо і житимемо.

Не дай нам бог жити у країні, що нагадує Росію. Не дай нам бог, щоб такий нелюд, як Путін, правив Україною. Я пишаюся нашою країною, нашою армією та людьми. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні", – сказав Олексій Михайличенко.