Это мощно! Лучший футболист мира – с флагом Украины (фото)

Польский нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски, признанный лучшим футболистом мира-2021 по версии ФИФА, в субботнем матче чемпионата Германии против Айнтрахта играл с капитанской повязкой, раскрашенной в цвета флага Украины.
Так Левандовски выразил поддержку Украине в отражении полномасштабного вторжения России, жертвами которого стало уже и немало мирных жителей нашей страны.
Украинская капитанская повязка оказалась фартовой для Левандовски – его Бавария в гостях обыграла Айнтрахт 1:0.
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Напомним, ранее сборная Польши, лидером котором является Роберт Левандовски, отказалась играть с Россией матч плей-офф за выход на ЧМ-2022, который должен был бы состояться в Москве 24 марта – даже под угрозой технического поражения.