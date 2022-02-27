Путин перестал быть президентом!

Пока рашистского диктатора лишили должности в международной федерации, но скоро его свергнут и в РФ

Был президент и нет президента / Фото: Коллаж: Сегодня

Международная федерация дзюдо (IJF) приостановила полномочия Владимира Путина в качестве почетного президента и посла организации.

"В свете продолжающегося военного конфликта в Украине Международная федерация дзюдо объявляет о приостановлении статуса господина Владимира Путина в качестве почетного президента и посла Международной федерации дзюдо", – говорится в заявлении федерации.

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Сертификат полномочий почетного президента IJF был вручен Путину 14 лет назад – в 2008 году.

Добавим, что это не все санкции IJF. Также Международная федерация дзюдо приняла решение отменить международный турнир "Большого шлема", который должен был пройти в Казани с 20 по 22 мая, из-за агрессии российского государства в отношении Украины.

Совсем скоро российский диктатор и его государство окажется в полной изоляции от мира.

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