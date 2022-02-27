Путін перестав бути президентом!

Поки рашистського диктатора позбавили посади у міжнародній федерації, але незабаром його скинуть і в РФ

Був президент і немає президента / Фото: Колаж: Сьогодні

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) призупинила повноваження Володимира Путіна як почесного президента і посла організації.

"У світлі воєнного конфлікту, що триває в Україні, Міжнародна федерація дзюдо оголошує про зупинення статусу пана Володимира Путіна як почесного президента та посла Міжнародної федерації дзюдо", – йдеться в заяві федерації.

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Сертифікат повноважень почесного президента IJF був вручений Путіну 14 років тому – у 2008 році.

Додамо, що це не всі санкції від IJF. Також Міжнародна федерація дзюдо ухвалила рішення скасувати міжнародний турнір "Великого шолома", який мав пройти в Казані з 20 по 22 травня, через агресію російської держави щодо України.

Зовсім скоро російський диктатор та його держава опиниться у повній ізоляції від світу.

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