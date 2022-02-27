Засунули язык в ж*пу от страха! Украинка жестко проехалась по спортсменам России и Беларуси

Участница Олимпийских игр в Пекине-2022 фристайлистка Ольга Полюк призвала спортсменов из России и Беларуси не молчать.

Украинка шокирована тем, что ее коллеги никак не реагируют на войну в Украине.

"Все эти дни мне написало очень много людей со всего мира, которые переживают за меня и мою команду. Спрашивают – в порядке ли мы, нужна ли помощь. Спортсмены, любители спорта и просто небезразличные люди. И ни одного слова от русской команды. Они живут, как будто ничего не произошло.

Кому-то безразлично, кто-то просто язык в ж*пу засунул от страха. Ваша армия бомбит мирные города мирное население. С территории Беларуси идут колоны танков и выпускают ракеты в сторону Украины. А вы дальше постите, как у вас хорошо проходит день и как все классно??

Для меня есть один настоящий человек в этой всей ситуации, который не молчит. Все знают этого самого смелого человека, который заслуживает больше всех олимпийскую медаль и медаль за смелость!" – написала Полюк в Instagram.