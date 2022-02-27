Я не сбежал и не прячусь – победа будет за нами! Украинский чемпион записал мощное видео

Чемпион смешанных единоборств в промоушне Bellator украинец Ярослав Амосов рассказал о готовности защищать Украину от вторжения российских войск.

"Наверное, многие подумали, что я сбежал, прячусь или еще что-то в этом духе. Но это не так. Я увозил свою семью в безопасную зону. Сейчас я вернулся и буду помогать защищать эту страну – как смогу, чем смогу.

Я люблю эту страну, родную нашу. В наш дом пришла Россия, устроила здесь войну. Гибнут многие люди невинные – женщины, дети. Нам приходится защищать эту страну. И у нас получается, друзья. И у нас это получится, потому что за нами правда.

Хочу обратиться к тем, кто на меня подписан из России. Что вам показывают по телевизору – можете не смотреть, это неправда. Я бы на вашем месте ваши новости даже бы не смотрел.

У нас идет настоящая война. Не могу понять тех людей, которые не верят, что русские войска зашли в Украину. Я это вижу своими глазами, я это слышу. Здесь происходят ужасные вещи. Но у нас все получится.

Друзья, объединяемся, помогаем друг другу. И у нас будет все хорошо. Правда за нами, победа тоже будет за нами", – заявил Амосов на своей странице в Instagram.