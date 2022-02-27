Якщо я помру, кров на ваших руках, с*ки: найкрасивіша спортсменка України

Переможниця командного чемпіонату Європи у стрибках у висоту, секс-символ українського спорту Юлія Левченко під час повномасштабного вторгнення агресора в Україну перебуває у Києві. Не добираючи висловлювань, 24-річна уродженка Бахмута Донецької області звернулася до росіян та білорусів.
"Ще раз, хто не зрозумів! У нас війна! На нас напала Росія. С*ки! Як ви могли! Як ви можете нас вбивати? Я у Києві і повірте, тут все видно! білорусь допомагає росії доставляти техніку. С*ки другі!"
"Якщо я помру і моя сім'я, кров на ваших руках! Наша українська армія захищає нас як може! Молимося", – написала Юлія Левченко.
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Раніше ми писали, що Путін перестав бути президентом! Поки рашистського диктатора позбавили посади у міжнародній федерації дзюдо, але незабаром його скинуть і в РФ.
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