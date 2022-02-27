Якщо я помру, кров на ваших руках, с*ки: найкрасивіша спортсменка України

Знаменита стрибунка у висоту Юлія Левченко назвала росіян, що напали на нас, і білорусів, що їм допомагають, словом, що починається на ту ж літеру, що і сволота

Левченко: є с*ки, а є с*ки другі / Фото: Колаж: Сьогодні

Переможниця командного чемпіонату Європи у стрибках у висоту, секс-символ українського спорту Юлія Левченко під час повномасштабного вторгнення агресора в Україну перебуває у Києві. Не добираючи висловлювань, 24-річна уродженка Бахмута Донецької області звернулася до росіян та білорусів.

"Ще раз, хто не зрозумів! У нас війна! На нас напала Росія. С*ки! Як ви могли! Як ви можете нас вбивати? Я у Києві і повірте, тут все видно! білорусь допомагає росії доставляти техніку. С*ки другі!"

"Якщо я помру і моя сім'я, кров на ваших руках! Наша українська армія захищає нас як може! Молимося", – написала Юлія Левченко.

Реклама

/ Фото: AFP

Юлія Левченко / Фото: Reuters

Реклама

Раніше ми писали, що Путін перестав бути президентом! Поки рашистського диктатора позбавили посади у міжнародній федерації дзюдо, але незабаром його скинуть і в РФ.

Був президент і немає президента / Фото: Колаж: Сьогодні

Читайте також: