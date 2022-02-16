Ой, шестая... Абраменко ответил, выступит ли на Олимпиаде-2026

Нынешние Игры стали уже пятыми в карьере фристайлиста Александра Абраменко, в среду добывшего первую медаль для Украины в Пекине. Но он не исключает, что будут и шестые

Александр Абраменко / Фото: Reuters

После выигрыша серебра Олимпиады-2022 во фристайле 33-летний украинец Александр Абраменко не берется говорить – завершит он карьеру на этой мажорной ноте или же продолжит ее до зимних Игр-2026, которые примут итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо.

"Будет ли в моей карьере шестая Олимпиада? Ой, шестая... Посмотрим! Потому что четыре года – это, конечно, большая мерка. Прям сейчас не могу сказать, что будет. Сейчас чувствую большое счастье. Но и большую усталость", – признался после своего серебряного прыжка в Пекине-2022 Александр Абраменко.

Герой Пекина-2022 – Александр Абраменко / Фото: Reuters

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Напомним, на предыдущей Олимпиаде, в Пхенчхане, украинец выиграл золото.

Александр Абраменко принес Украине серебро / Фото: REUTERS

Таким образом с золотом Игр-2018 и серебром Пекина-2022 Александр Абраменко стал самым титулованным спортсменом-зимником времен независимой Украины.

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Игры-2022 продлятся до 20 февраля.