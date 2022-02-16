"Эту медаль ждали все украинцы". Абраменко поделился эмоциями от завоеванной медали

Украина завоевала первую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Героем дня стал фристайлист Александр Абраменко

Александр Абраменко / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Сегодня фристайлист Александр Абраменко добыл серебряную медаль для Украины в суперфинале соревнований по лыжной акробатике.

Сразу после выступления Александр ответил на вопросы журналистов.

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"Этот прыжок был сверхсложный. Пять винтов я делал на тренировках девять раз. И приземлился хорошо трижды. Сейчас на соревнованиях тоже допустил небольшую погрешность при приземлении, видел 116 баллов и заволновался, хватит ли их. Но когда увидел, что я уже в тройке, то обрадовался и расслабился. Начал думать о том, что это первая медаль, которую так долго ждали украинцы.





У меня был 13-й несчастливый номер? Мне еще говорили, что знаменосцы не выиграют медали. Но я стал первым. Флаг можно нести, не беспокоясь за медали.



Сейчас чувствую огромное счастье, что мне удалось завоевать медаль для Украины. Также чувствую большую усталость.





Я чувствую себя обычным спортсменом, сделавшим все возможное.



Что чувствует спортсмен, перед которым сам Сергей Бубка снял шляпу? Конечно, это большая честь для меня. Это меня очень поразило", – ответил Абраменко журналистам.

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Напомним, фристайлист не только спас сборную Украины от провала на Олимпиаде, но и стал уникальным для нашей страны спортсменом – единственным украинцем за время независимости, добывшим награды сразу на двух зимних Играх.