Бубка поклонился перед Абраменко: реакция главы НОК на серебро Олимпиады (видео)

Легендарный прыгун с шестом Сергей Бубка, возглавляющий Национальный олимпийский комитет Украины, оригинально отреагировал на медаль Александра Абраменко в Пекине

Абраменко и Бубка / Фото: НОК Украины

Глава НОК Сергей Бубка снял шапку и поклонился перед Абраменко. Сегодня Александр принес Украине первую медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине, взяв серебро во фристайле.

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Напомним, фристайлист не только спас Олимпиаду в Пекине для Украины, но и стал уникальным для нашей страны спортсменом – единственным украинцем за время независимости, добывшим награды сразу на двух зимних Играх.

Александр Абраменко – серебряный медалист Олимпиады-2022 / Фото: Reuters

Ранее Абраменко выиграл золото на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

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Александр Абраменко / Фото: Reuters

Напомним, в суперфинале в Пекине Александр и еще пять его конкурентов имели лишь одну попытку, чтобы показать максимальный результат. У Абраменко не получился идеальным прыжок, судьи поставили оценку 116.50. Но этого оказалось достаточно для завоевания серебряной медали – первой награды Украины на нынешней Олимпиаде, которая продлится до 20 февраля.