Первая медаль Украины на Олимпиаде!

Александр Абраменко завоевал первую медаль для Украины. В суперфинале лыжной акробатики украинский фристайлист показал второй результат

Александр Абраменко - серебряный медалист Олимпиады-2022 / Фото: Reuters

Украинец Александр Абраменко завоевал серебряную медаль в лыжной акробатике. Наш спортсмен пробился в супефинал, в котором показал второй результат.

Абраменко прошел в финал с пятым результатом. У него получился лучший первый прыжок, за который он получил 123.53 балла.

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В суперфинале Александр и еще пять его конкурентов имели лишь одну попытку, чтобы показать максимальный результат. У Абраменко не получился идеальным прыжок, за который судьи поставили оценку 116.50. Но этого оказалось достаточно для завоевания серебряной медали. Это первая награда Украины на Олимпиаде!

Золото у китайского спортсмена Ци Гуанпу, бронза досталась представителю команды РОК Илье Бурову.

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Напомним, четыре года назад Абраменко выиграл единственное золото для нашей команды. Александр стал единственным украинским спортсменом, который выигрывал медали на двух Олимпиадах.