Перша медаль України на Олімпіаді!

Олександр Абраменко виборов першу медаль для України. У суперфіналі лижної акробатики український фрістайліст показав другий результат

Олександр Абраменко – срібний медаліст Олімпіади-2022 / Фото: Reuters

Українець Олександр Абраменко завоював срібну медаль у лижній акробатиці. Наш спортсмен пробився до супефіналу, в якому показав другий результат.

Абраменко пройшов у фінал із п'ятим результатом. У нього вийшов найкращий перший стрибок, за який він отримав 123.53 бали.

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У суперфіналі Олександр та ще п'ять його конкурентів мали лише одну спробу, щоб показати максимальний результат. У Абраменка не вийшов ідеальним стрибок, за який судді поставили оцінку 116.50. Але цього виявилося достатньо для завоювання срібної медалі. Це перша нагорода України на Олімпіаді!

Золото у китайського спортсмена Ці Гуанпу, бронза дісталася представнику команди РОК Іллі Бурову.

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Нагадаємо, чотири роки тому Абраменко виграв єдине золото для нашої команди. Олександр став єдиним українським спортсменом, котрий вигравав медалі на двох Олімпіадах.