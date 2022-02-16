Медаль Украины! Бубка объяснил жест с шапкой перед Абраменко

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка назвал героем Александра Абраменко, добывшего первую для нашей страны медаль Пекина-2022 – серебро во фристайле

Бубка и Абраменко / Фото: Коллаж: Сегодня

Поздравляя Александра Абраменко, к олимпийскому золоту Пхенчхана-2018 сегодня добавившего серебро Пекина-2022, глава НОК Украины Сергей Бубка снял шапку.

И поклонился перед фристайлистом.

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Президент НОК Украины Сергей Бубка объяснил "Сегодня", почему так поступил.

"Ну как по-французски... Я ему на словах сказал, что снимаю шляпу. И снял ее, потому что это уважение, это подвиг, и я понимаю, насколько это сложно. Словами я не опишу. Это мое уважение за тот героизм, который они подарили всем нам", – сказал Бубка.

"Это великое событие. Медаль, которая объединяет наше государство, нашу страну в этот особенный день. Это большой спортивный олимпийский праздник, подарок родной стране от Саши, от олимпийцев. Я очень рад сегодняшней награде. Мы ее ждали чуть раньше, полагали, что в команде будет больше шансов", – добавил Бубка.

Абраменко и Бубка / Фото: НОК Украины

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"То, что Саша выдержал, как олимпийский чемпион... Это было героическое выступление, я хотел бы поблагодарить его, тренера Энвера Аблаева, высокого уровня профессионала, который подготовил талантливую молодежь, которая будет продолжать славные традиции. Я горжусь, что у нас такие герои спорта".

Александр Абраменко – герой Пекина-2022 / Фото: Reuters

"Тяжело спал сегодня, скажу честно, – признался Бубка. – Все эти ковидовские сложности, которые возникли. Столько спортсменов у нас было зацеплено это болезнью. Хотя во всех этих командах та же ситуация. Но, слава Богу, мы прошли через это – и у нас есть медаль".

Отметим, что Абраменко – 33 года. Для него это уже пятая Олимпиада. Будет ли он продолжать карьеру? Или попробует себя в новом качестве?

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