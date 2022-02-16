Новые объятия с россиянином: скандал украинца Абраменко после серебра Пекина (фото)

Объятия украинского фристайлиста с представителем страны-агрессора, которые начались в Пхенчхане-2018, продолжились на Играх-2022

Россиянин Буров и украинец Абраменко / Фото: Getty Images

Сегодня Александр Абраменко завоевал первую для Украины медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине, взяв серебро в фристайле.

И снова украинец угодил скандал, связанный с обнимашками с представителем страны-агрессора.

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Абраменко и спортсмен из РОК Илья Буров, занявший третье место, дали друг другу пять. А после того, как они обменялись рукопожатием, Буров со спины заключил украинца в объятия.

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Напомним, перед Играми в Пекине Министерство спорта Украины дало нашим спортсменам антироссийские рекомендации.

"Украинские спортсмены не должны фотографироваться со спортсменами с российским флагом. Была проведена беседа, объяснили, сделали выводы после Токио, не нужно поддаваться на политические провокации", – говорил министр спорта Вадим Гутцайт.

Впрочем, флага России в Пекине-2022 и нет – за махинации с допингом спортсмены этой страны выступают на Играх в Китае без флага, гимна и даже названия своей страны, под аббревиатурой РОК – Российский олимпийский комитет.

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Отметим, что с россиянином Буровым украинец Абраменко обнимался и на Играх-2018 в Пхенчхане, где наш спортсмен был золотым, а Буров – бронзовым.

"Своих коллег из разных стран, в том числе и из России, я знаю много лет, мы дружим, никогда друг друга не обижаем. Илью я обвернул нашим флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой. Никаких политических моментов здесь искать не следует", – говорил тогда Абраменко.

Добавим, что на летних Играх-2020 в Токио оскандалилась другая украинка Ярослава Магучих, обнимавшаяся с доверенным лицом Путина – Марией Ласицкене.