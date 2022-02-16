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СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

"Суперфинал подарил сюрприз для Украины". Тренер Абраменко о завоеванной медали

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сегодня
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16 февраля, 15:22
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Украинские болельщики спорта связывали с выступлением Александра Абраменко на Олимпиаде медальные надежды, которые он оправдал
Серебряный медалист Александр Абраменко и его тренер Энвер Аблаев
Серебряный медалист Александр Абраменко и его тренер Энвер Аблаев / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Сегодня фристайлист Александр Абраменко завоевал первую медаль для Украины на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Тренер сборной Украины по фристайлу Энвер Аблаев прокомментировал выступление своих подопечных на Играх.

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"Я в первую очередь готовил спортсменов к командным соревнованиям, потому что для меня очень важно было выиграть первые Олимпийские игры в командном зачете. К большому нашему сожалению, COVID-19 внес свои коррективы, потому что мы прилетели со сбора из красной зоны в зеленую, все были здоровы, и первые пять дней у нас были негативные результаты, а потом один за другим начались позитивы и мы просто не смогли выставить команду.



Мы привезли пять конкурентоспособных спортсменов, которые могли бороться за медаль. Каждый день я жил тем, чтобы выиграть золото именно в командных соревнованиях. Видимо, для нас был приготовлен сюрприз на потом. И мы не смогли принять участие только потому, что нам не хватило спортсменов.

Ребят выпустили в день соревнований с карантина. Саша Окипнюк молодец, квалифицировался и сегодня он должен был быть в суперфинале. Но его совсем опустили, к сожалению. С судьями не поспоришь, пусть это будет на их совести.



Когда Саша Абраменко набрал 116 баллов, сердце екнуло сильно. У меня было 50 на 50, что будет медаль. Я понимал, что это не очень много. Но я понимал, что все ребята, которые за Сашей, они тоже горят, и суперфинал всегда с сюрпризами, они произошли.

Считаю, что наша команда выступила достойно. Не все сложилось так, как мы хотели, но на девяточку с десяти баллов мы все-таки сделали", – сказал Аблаев.

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Напомним, четыре года назад Абраменко выиграл единственное золото для нашей команды на Играх в Пхенчхане. Таким образом, Александр стал единственным украинским спортсменом, который выигрывал медали на двух Олимпиадах.

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