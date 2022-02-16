На каком месте Украина в медальном зачете после награды Абраменко

Александр Абраменко завоевал серебряную медаль в фристайле. Это позволило Украине подняться сразу на 23-е место в медальном зачете Олимпиады-2022.
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Лидерство в медальном зачете удерживает Норвегия. Следом идут Германия и США. Отметим,ч то Игры продлятся до 20 февраля.
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|М
|СТРАНА
|ВСЕГО
|1
Норвегия
|13
|7
|8
|28
|2
Германия
|10
|6
|4
|20
|3
США
|8
|7
|4
|19
|4
Китай
|7
|4
|2
|13
|5
Австрия
|6
|7
|4
|17
|6
Нидерланды
|6
|4
|4
|14
|6
Швеция
|6
|4
|4
|14
|8
Швейцария
|5
|0
|5
|10
|9
РОК
|4
|8
|12
|24
|10
Франция
|4
|7
|2
|13
|11
Канада
|3
|4
|11
|18
|12
Италия
|2
|7
|6
|15
|13
Япония
|2
|5
|7
|14
|14
Южная Корея
|2
|4
|1
|7
|15
Словения
|2
|3
|2
|7
|16
Финляндия
|1
|2
|3
|6
|17
Австралия
|1
|2
|1
|4
|18
Новая Зеландия
|1
|1
|0
|2
|19
Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
Беларусь
|0
|2
|0
|2
|23
Испания
|0
|1
|0
|1
|23
Украина
|0
|1
|0
|1
|25
Бельгия
|0
|0
|1
|1
|25
Эстония
|0
|0
|1
|1
|25
Латвия
|0
|0
|1
|1
|25
Польша
|0
|0
|1
|1
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