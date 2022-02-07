Боевой состав: известно, кто представит Украину в мужской индивидуальной гонке на ОИ

Тренерский штаб биатлонной сборной Украины определился с составом команды на индивидуальную мужскую гонку. Нашу страну представят четыре спортсмена

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

Во вторник, 8 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится индивидуальная мужская гонка на 20 км. Гонка начнется в 10:30 по киевскому времени.

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В индивидуальной гонке примут участие четверо украинских биатлонистов. Первым из украинцев на старт выйдет капитан нашей команды Дмитрий Пидручный.

Состав сборной Украины на индивидуальную гонку

21. Дмитрий Пидручный

46. Артем Прима

63. Антон Дудченко

91. Богдан Цимбал

Артем Прима / Фото: Reuters

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Отметим, что наставник мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра продолжает находится на самоизоляции.

В понедельник на Играх-2022 состоялась женская индивидуальная гонка. Украинка Юлия Джима даже с одним промахом претендовала на медали, но в итоге финишировала на 10-м месте. Без единого промаха прошла дистанцию Ирина Петренко, которая заняла 11-е место.

Юлия Джима вошла в ТОП-10 индивидуальной гонки / Фото: REUTERS

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К сожалению, не смогла закончить гонку Валя Семеренко. Как сказал после гонки наставник украинок Урош Велепец, у Валентины случился спазм легких из-за холодного воздуха, она просто не могла дышать.

Календарь биатлонных гонок на Олимпийских играх в Пекине.