Жуткий дебют в UFC: Психу из Украины выломали руку в США (видео)

В рамках предварительного карда турнира UFC Vegas 47 в Лас-Вегасе Денис Бондарь в жутком поединке уступил канадцу Малкольму Гордону.
Уже в первом раунде Малкольм по прозвищу "Х" бросил Бондаря через бедро. И украинец, известный по прозвищу Псих, получил перелом в локте, неудачно опершись на левую руку под грузом тела соперника.
Далее по теме
Украинец закричал от боли, и рефери остановил бой, присудив канадцу победу техническим сабмишеном.
На руку же Бондаря, вывернувшуюся неестественным образом, нельзя было смотреть без ужаса.
Худшего дебюта в UFC представить было трудно.
Читайте также:
- А еще на Усика лез: допинговый кикбоксер проиграл пенсионеру из России
- Чуть голову не оторвал: эффектный нокаут на турнире Bellator 273
- Рефери не успел: боксера продолжали избивать после нокаута
- Нокаут с запозданием: необычная победа в кикбоксинге
- После таких не встают: жуткий нокаут в Чили (видео)
- С ноги в голову: брутальный нокаут в MMA