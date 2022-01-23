С ноги в голову: брутальный нокаут в MMA

Седрик Дюма нокаутировал ДеВитта Диксона в первом раунде
Бой продлился менее одной минуты. Дюма долго целился, а затем резко пробил ногой в голову сопернику.
Диксон потерял сознание и упал на канвас, но еще в полете получил еще один удар в голову, а затем Дюма успел дважды ударить лежащего соперника, пока к нему не подоспел рефери.
iKON Fighting Championship – промоушен, которым владеет известный боец UFC Хорхе Масвидаль. Это был первый турнир лиги.
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