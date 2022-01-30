Рефери не успел: боксера продолжали избивать после нокаута

Уже во втором раунде Каррингтон зажал своего оппонента в углу и принялся избивать, пока на помощь Брауну не пришел рефери.
При этом, Браун после первых нескольких ударов уже стоял на полусогнутых ногах, но Каррингтон продолжал наносить удары.
Каррингтон одержал вторую победу в двух боях на профессиональном ринге. В США 24-летний боксер считается достаточно перспективным.
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Браун так же проводил второй бой в карьере, но теперь в его послужном списке есть первое поражение.
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