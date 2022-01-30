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Рефери не успел: боксера продолжали избивать после нокаута

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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30 января, 09:23
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Начинающие боксеры Брюс Каррингтон и Стивен Браун подарили яркое зрелище зрителям на вечере бокса в США. Правда, один из них явно рассчитывал на другой результат
Карран7тон эффектно нокаутировал Брауна
Карран7тон эффектно нокаутировал Брауна / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже во втором раунде Каррингтон зажал своего оппонента в углу и принялся избивать, пока на помощь Брауну не пришел рефери.

При этом, Браун после первых нескольких ударов уже стоял на полусогнутых ногах, но Каррингтон продолжал наносить удары.

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Каррингтон одержал вторую победу в двух боях на профессиональном ринге. В США 24-летний боксер считается достаточно перспективным.

Браун так же проводил второй бой в карьере, но теперь в его послужном списке есть первое поражение.

Смотрите видео других нокаутов:

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