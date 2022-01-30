Рефері не встиг: боксера продовжували бити після нокауту

Боксери-початківці Брюс Каррінгтон і Стівен Браун подарували яскраве видовище глядачам на вечорі боксу в США. Щоправда, один із них явно розраховував на інший результат

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Вже в другому раунді Каррінгтон затиснув свого опонента в кутку і почав бити, поки на допомогу Брауну не прийшов рефері.

При цьому Браун після перших кількох ударів вже стояв на напівзігнутих ногах, але Каррінгтон продовжував завдавати ударів.

Реклама

Каррінгтон здобув другу перемогу у двох боях на професійному рингу. У США 24-річний боксер вважається досить перспективним.

Браун також проводив другий бій у кар'єрі, але тепер у його послужному списку є перша поразка.

Дивіться також відео інших нокаутів: