После таких не встают: жуткий нокаут в Чили (видео)

В чилийском Копьяно состоялся вечер бокса, в главном поединке которого местный полусредневес Эдуардо Сулета нокаутировал аргентинца Игнасио Бальседо.
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В седьмом раунде восьмираундового противостояния непобедимый Сулета попал в голову Бальседо размашистым ударом левой.
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Удар был такой силы, что поверженный соотечественник Лионеля Месси, упав на настил ринга, не мог пошевелиться.
Над Бальседо, выступающим под прозвищем Нокаут, долго колдовали врачи, прежде чем тот сумел прийти в себя и поздравить победителя.
Это пятая победа Сулеты и четвертая – нокаутом. Бальседо проиграл третий бой при семи викториях.
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