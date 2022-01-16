Убийственное колено: боец MMA замесил соперника за 21 секунду

Кикбоксер и боец MMA из Узбекистана Анвар Бойназаров одержал эффектную победу на турнире Legacy Fighting Alliance 121, нокаутировав американца Джона Фэма

Яркий нокаут в исполнении Анвара Бойназарова

Уже на старте первого раунда Бойназаров бросился на соперника и четко попал ему коленом в голову.

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Но на этом он не остановился. Несмотря на то, что Фэм поплыл по сетке, Бойназаров обрушил на него серию ударов кулаками, пока не подоспел рефери.

Интересно, что для 33-летнего Бойназарова это была всего третья победа в MMA, при этом, все – нокаутом. Фэм потерпел третье поражение при четырех победах.

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