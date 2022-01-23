Куда ты лезешь, официант! Украинец избил британца в Германии (видео нокаута)

25-летний украинец Карен Чухаджян доминировал в ринге, избивая британского соперника Райана Мартина.
Как результат, Карен добыл досрочную победу – техническим нокаутом в восьмом раунде. Рефери не выдержал и остановил бой.
За это решение представителю боксерской Фемиды перепало от комментатора трансляции боя в Instagram:
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И вправду, "рефери-официант" в ринге мог бы дать украинцу самому завершить дело нокаутом, не оказывая помощь, в которой тот не нуждался.
Правда, на настроении Чухаджяна смазанная судейским вмешательством концовка не сказалась – под аплодисменты публики Карен исполнил небольшой танец победителя в центре ринга.
Для Карена это 20-я победа при одном поражении на профи-ринге. Британец Мартин, имеющий 14 побед, проиграл в третий раз в своей карьере.
Напомним, ранее в Карлсруэ гигант-супертяж из Украины Александр Захожий эффектно разделался с чехом Павел Соуром.
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