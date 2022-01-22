Такому джебу позавидует и Кличко: самый большой украинский супертяж вырубил чеха

Александр Захожий ростом 207 см отправил в нокдаун чеха Павел Соура во втором раунде и добил в третьем. Соперник украинского гиганта, пропустив еле заметный удар левой, упал на спину. И рефери присудил победу Захожему.
Это уже 16-я победа 28-летнего Захожего по прозвищу Охотник на профи-ринге – 12-я нокаутом.
Тогда как 39-летний чех Соур потерпел седьмое поражение при 14 победах.
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Напомним, что в одном из предыдущих поединков Захожий одолел Кевина Джонсона – американца, в свое время уступившего по очкам Виталию Кличко в бою за чемпионский пояс WBC.
Добавим, что Захожий был спарринг-партнером Александра Усика перед сентябрьским боем с Энтони Джошуа, сенсационно выигранным украинцем.
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