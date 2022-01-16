Кокаин, проститутки, виски: российский Макгрегор пошел вразнос после нокаута

Двойник скандального Конора из РФ рассказал, на что потратит премию за американскую победу

Вячеслав Борщев / Фото: Instagram

На турнире UFC on ESPN 32 в Лас-Вегасе россиянин Вячеслав Борщев нокаутировал американца Дакоту Буша, получив бонус в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.

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Отвечая на вопрос, на что пойдут эти деньги, внешне похожий на Конора Макгрегора Борщев сказал:

"Конечно, на кокаин, проституток, виски. Я же нормальный, адекватный человек!"

"Плюс долги надо раздать. Близкие люди мне сильно помогали. Они не ожидают, что я отдам им долги, но я хочу их отдать. От этих денег-то у меня почти ничего не останется. Сейчас отдам тренерам проценты, потом раздам долги, налоги – останется, чтобы дожить до следующего боя и на полях не работать", – сказал Борщев в интервью СЭ.