Кокаин, проститутки, виски: российский Макгрегор пошел вразнос после нокаута

На турнире UFC on ESPN 32 в Лас-Вегасе россиянин Вячеслав Борщев нокаутировал американца Дакоту Буша, получив бонус в 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.
Отвечая на вопрос, на что пойдут эти деньги, внешне похожий на Конора Макгрегора Борщев сказал:
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"Конечно, на кокаин, проституток, виски. Я же нормальный, адекватный человек!"
"Плюс долги надо раздать. Близкие люди мне сильно помогали. Они не ожидают, что я отдам им долги, но я хочу их отдать. От этих денег-то у меня почти ничего не останется. Сейчас отдам тренерам проценты, потом раздам долги, налоги – останется, чтобы дожить до следующего боя и на полях не работать", – сказал Борщев в интервью СЭ.
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