Боксер с лицом ребенка брутально вырубил соперника: видео нокаута

В Токио состоялся бой за вакантный титул чемпиона Японии в категории "мини-мух" – до 48 кг.
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25-летний Каи Исидзава, у которого лицо как у ребенка, вовсе не по-детски обошелся со своим визави – 21-летним Кацуки Мори.
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Исидзава нокаутировал Мори в восьмом раунде, серией ударов разбив тому нос до крови, а затем отправив под канаты.
Как следствие, поверженного Мори, для которого это поражение стало первым в карьере, с ринга уносили на носилках.
Добавим, что для Исидзавы эта победа стала десятой на профи-ринге при одном-единственном поражении.
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