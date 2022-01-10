Cупертяж сам попросил, чтобы его вырубили: видео нокаута

Поверженный боец вследствие удара, о котором сам же попросил, завалился у канатов ринга

Жуткий нокаут: попросил - получил / Фото: Коллаж: Сегодня

Видео жуткого нокаута обнародовал ESPN KnockOut.

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Боец афроамериканского происхождения, получив от своего бородатого соперника серию ударов в голову кулаками и ногой, решил сделать вид, что ему все нипочем.

И жестами руками принялся призывать визави, мол, на здоровье, бей меня и дальше.

При этом абсолютно не защищаясь.

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Расплата последовала незамедлительно – бородач левым прямым в нос отправил надменного смельчака под канаты, тот рухнул без сознания.

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