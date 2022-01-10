Суперваж сам попросив, щоб його нокаутували (відео)

Боєць внаслідок удару, про який сам же попросив, завалився біля канатів рингу

Моторошний нокаут: попросив - отримав / Фото: Колаж: Сьогодні

Відео моторошного нокауту оприлюднив ESPN KnockOut.

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Боєць афроамериканського походження, отримавши від свого бородатого суперника серію ударів у голову кулаками та ногою, вирішив вдати, що йому аніскілечки не боляче.

І жестами руками почав закликати візаві, мовляв, на здоров'я, бий мене й надалі.

При цьому абсолютно не захищаючись.

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Розплата була негайною – бородань лівим прямим у ніс відправив гордовитого сміливця під канати.

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