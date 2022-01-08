Получил по глазам и ослеп: нокаут в бою двух "мух" (видео)

Хозяин ринга аргентинец Тобис Джеремиас Рейес во втором раунде серией ударов так потряс своего соотечественника Анхеля Николаса Капдевилью, что тот перестал видеть.
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Капдевилья судорожно пытался раскрыть перчатками слипшиеся веки своих глаз, но безуспешно, в итоге угодив под новый град ударов от Питбуля (прозвище Рейеса).
Рефери начал отсчет, и когда глаза Анхеля, наконец, раскрылись, судья уже развел руками, объявив о досрочной победе Рейеса.
Отметим, что поединок проходил в легчайшей весовой категории в боксе (50,8 кг), которую еще называют "дивизионом мух".
Рейес добыл четвертую победу на профи-ринге в четырех боях, Капдевилья же потерпел 13-е поражение при трех викториях.
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