Такому джебу позаздрить і Кличко: найбільший український суперваж вирубив чеха

Олександр Захожий зростом 207 см відправив у нокдаун чеха Павела Соура у другому раунді та добив у третьому. Суперник українського гіганта, пропустивши ледь помітний лівий удар, впав на спину. І рефері присудив перемогу Захожому.
Це вже 16-та перемога 28-річного Захожого на прізвисько Мисливець на профі-рингу – 12-а нокаутом.
Позаяк 39-річний чех Соур зазнав сьомої поразки за 14 перемог.
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Нагадаємо, що в одному із попередніх поєдинків Захожий здолав Кевіна Джонсона – американця, який свого часу поступився за очками Віталію Кличку в бою за чемпіонський пояс WBC.
Додамо, що Захожий був спаринг-партнером Олександра Усика перед вересневим боєм з Ентоні Джошуа, сенсаційно виграним українцем.
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