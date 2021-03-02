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Украинский боец UFC узнал имя первого соперника и дату поединка

2 марта, 14:02

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Харьковчанин Денис Бондарь сразится с американцем Виктором Родригесом

Появилась новая дата дебюта 28-летнего украинца Дениса Бондаря в UFC. Напомним, в начале февраля украинского "Психа" не пустили в США из-за проблем с визой. Из-за этого первый поединок харьковчанина в элитном дивизионе смешанных единоборств отсрочили на три с половиной месяца. Хотя сам он вначале надеялся, что пауза не будет такой длительной.

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Теперь Бондарь должен выйти в "клетку" 22 мая в Лас-Вегасе. Об этом сообщило агентство Raw Sports Entertainment.

Соперником Дениса будет американец Виктор Родригес. Под эгидой UFC он провел 10 поединков, в которых одержал семь побед и трижды проигрывал. Причем, прошлой осенью он был нокаутирован Эдриеном Янезом уже в первом раунде.

Бондарь становился чемпионом в WWFC, а также является чемпионом мира-2019 по ММА среди любителей. На его счету 13 боев, 12 из которых он выиграл. Ранее мы сообщали, что украинец Бондарь подписал контракт с UFC.

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Лас-Вегас MMA UFC смешанные единоборства Денис Бондарь
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