А еще на Усика лез: допинговый кикбоксер проиграл пенсионеру из России

Несостоявшийся соперника Александра Усика Тайрон Спонг бесславно проиграл российскому пенсионеру Сергею Харитонову на турнире EFC 44

Спонг проиграл Харитонову / Фото: Коллаж: Сегодня

41-летний россиянин по прозвищу "Десантник" просто уничтожил оппонента. Развязка поединка наступила во втором раунде.

Харитонов повалил соперника, сел сверху на него и принялся избивать, пока не вмешался рефери.

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Спонг сделал себе имя в кикбоксинге и тайском боксе, где становился чемпионом мира и считается одним из лучших спортсменов в истории этих единоборств.

Затем он попробовал себя в смешанных единоборствах, пока в 2014 году не получил перелом ноги, после чего перешел в бокс.

Тайрон Спонг / Фото: Twitter

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На профессиональном ринге Спонг провел 14 боев и все выиграл, 13 из них – досрочно. Правда, соперники у него были совсем неизвестные.

В 2019 году нидерландец с суринамскими корнями должен был встретиться с Александром Усиком, но незадолго до боя попался на допинге. Поговаривали, что именно Спонг мог бы нокаутировать Усика, но до боя дело так и не дошло.

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