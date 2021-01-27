"Вкусная, как кубинская выпечка!" Красотка из ММА выставила напоказ аппетитные формы

Американская спортсменка парагвайского происхождения Валери Лореда, выступающая в MMA-промоушене Bellator, порадовала поклонников новыми горячими снимками из Флориды. 22-летняя девушка-боец из смешанных единоборств похвасталась аппетитными формами в ярком купальнике, вызвав восторг у армии из 715 тысяч фолловеров.

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"Вкусная, как кубинская выпечка с кокосовой начинкой", – этот комментарий подписчика Валери собрал больше всего лайков в Instagram

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Отметим, что 22-летняя Лореда дебютировала в профессиональных смешанных единоборствах в феврале 2019 года. На ее счету три победы в трех боях в MMA. Последний поединок она провела 7 августа 2020 года, победив американку Тару Графф техническим нокаутом во втором раунде.

Интересно, что после той победы фото знойной красотки из Bellator лайкнул украинский центровой НБА Алексей Лэнь.

Добавим, что ранее Валери Лореда небезуспешно занималась тхэквондо. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль открытого чемпионата Испании в категории до 68 кг. В 2014 году завоевала серебряную награду открытого чемпионата Германии, в 2017 году – "серебро" открытого чемпионата Колумбии. В том же году в составе сборной Парагвая участвовала в чемпионате мира по тхэквондо.

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Напомним, что после своей последней победы нокаутом над Тарой Графф Валери Лореда прямо в клетке исполнила соблазнительный танец.

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Валери Лореда нокаутирует и танцует

Валери Лореда Видео: https://www.instagram.com/valerieloureda/

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