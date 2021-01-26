Красотке Белодед предлагали контракт в UFC, но ей не хочется ломать челюсть

Самая молодая двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед, которую читатели Segodnya.ua признали лучшей спортсменкой Украины 2020 года, не собирается в будущем пробовать свои силы в ММА. Хотя ее уже приглашали в самый престижный промоушен в смешанных единоборствах.
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"В UFC идти не планирую. Часто задаваемый вопрос, потому что у меня уже были предложения – в UFC, в ММА, но нет. Мои родители этого не переживут, да и сама я не хочу, потому что мне хватило в спорте сломанного носа, сломанной челюсти. Лучше моделью", – сказала Белодед во время прямого эфира в Instagram Ольги Харлан.
Ранее лучшей спортсменке Украины Белодед не дали пожить другой жизнью. Перенос Олимпийских игр сломал все планы очаровательной дзюдоистки.
Напомним, что недавно Дарья Белодед взяла медаль турнира по дзюдо в Катаре. Украинская спортсменка проиграла в одном поединке из четырех и ограничилась третьим местом.
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