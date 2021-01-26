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Красотке Белодед предлагали контракт в UFC, но ей не хочется ломать челюсть

26 января, 18:00

Елена Павлова Елена Павлова

Украинская чемпионка мира больше склоняется к модельному бизнесу

Самая молодая двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед, которую читатели Segodnya.ua признали лучшей спортсменкой Украины 2020 года, не собирается в будущем пробовать свои силы в ММА. Хотя ее уже приглашали в самый престижный промоушен в смешанных единоборствах.

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"В UFC идти не планирую. Часто задаваемый вопрос, потому что у меня уже были предложения – в UFC, в ММА, но нет. Мои родители этого не переживут, да и сама я не хочу, потому что мне хватило в спорте сломанного носа, сломанной челюсти. Лучше моделью", – сказала Белодед во время прямого эфира в Instagram Ольги Харлан.

Дарья Белодед

Дарья Белодед / Фото: Instagram

Ранее лучшей спортсменке Украины Белодед не дали пожить другой жизнью. Перенос Олимпийских игр сломал все планы очаровательной дзюдоистки.

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Напомним, что недавно Дарья Белодед взяла медаль турнира по дзюдо в Катаре. Украинская спортсменка проиграла в одном поединке из четырех и ограничилась третьим местом.

Смотрите, как Белодед учится играть в теннис

Дарья Белодед учится играть в теннис

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модель дзюдоист дзюдо UFC смешанные единоборства Дарья Белодед
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