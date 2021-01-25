Мороз по коже: сексуальные фото первой украинки в UFC

Сегодня стало известно, что Денис Бондарь подписал контракт с UFC. Боец не первый с украинским паспортом в промоушне. Самая яркая представительница из Украины – Марина Мороз.

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В смешанных единоборствах Марина с 2013 года. За это время провела 12 боев – 9 побед и 3 поражения. 2021 год Мороз начала с изнурительных тренировок. У себя в Instagram 29-летняя "Железная леди" из Днепропетровской области, показала, как готовится к боям.

Однако Марина не только усердно работает, но и находит время для отдыха. Оттуда девушка выкладывает в соцсети очень горячие фото.

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В свое время Марина Мороз рассказывала "Сегодня", каким был ее путь в спорт.

"Мне муж говорил, мол, у тебя такие руки сильные, наверное, с самого детства подтягиваешься. Я ему говорю, что нет, коров доила три раза в день, помогая родителям-фермерам. Девять коров утром, днем и вечером. Но зато я зарабатывала деньги. 1 гривна – за 1 корову. А мама мне потом на эти деньги покупала вещи для школы, – откровенничает Марина Мороз. – Я родителям благодарна и знаю, что прорвусь в любой ситуации. И если не будет работы, то могу и коров пойти подоить, и машину с зерном разгрузить".

Марина Мороз о своем фермерском детстве

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